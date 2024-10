So überwindest du die Einsamkeit

Neue Leute in Stuttgart kennenlernen

In Stuttgart leben über 600 000 Menschen. Das heißt aber nicht, dass man sich zwischen all den Leuten nicht auch mal einsam fühlen kann oder den Wunsch hat, neue Kontakte zu knüpfen. Wir haben für euch Tipps gesammelt, wie ihr neue Freund:innen in Stuttgart finden könnt.