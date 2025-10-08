Mit einem neuen Literaturpreis prämiert das Nachrichtenmagazin «Spiegel» belletristische Werke, die im Jahr 2025 auf dem deutschen Markt erschienen sind.
08.10.2025 - 13:29 Uhr
Hamburg - Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" ruft einen neuen Literaturpreis ins Leben. Der "Spiegel Buchpreis" prämiert Belletristik, die im Jahr 2025 auf dem deutschen Markt erschienen ist, hieß es in einer Mitteilung. Dabei werden auch Übersetzungen internationaler Autorinnen und Autoren berücksichtigt. Der Preis ist undotiert, verspricht aber viel Publicity.