Neue Lunge für Steinheimer: Für Ärzte ein Wunder – Junger Mann springt dem Tod zweimal von der Schippe

Der schmale Lifter im Treppenhaus hat schon ein bisschen Staub angesetzt. Gionatan Curia kann die Stufen inzwischen wieder mühelos selbst hinauf- und hinabspazieren, braucht keine Hilfsmittel mehr. Das wäre vor zwei Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Die Lunge des jungen Mannes stand vor dem Kollaps. Jede winzige Bewegung war ein Kraftakt. Dass der 28-Jährige nun so fit wie lange nicht mehr ist, verdankt er einer Transplantation – und einem besonders wohlmeinenden Schutzengel. Denn Curia sprang dem Tod in den vergangenen Monaten gleich zweimal von der Schippe.