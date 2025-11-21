Davon kann die Landeshauptstadt Stuttgart nur träumen: Jüngst haben in Baden-Baden gleich zwei Fünf-Sterne-Hotels neu eröffnet.
Das ehrwürdige Haus wurde in den Rohbauzustand zurückversetzt. Einmal alles raus, Technik und Leitungen auf den neuesten Stand bringen, und alles wieder rein. Zwei Jahre hat die aufwendige Renovierung von Brenners Park-Hotel & Spa gedauert. Eine Generalsanierung unter den strengen Augen des Denkmalschutzes – und eine Operation am offenen Herzen: während der Bauarbeiten blieb ein Haus des aus mehreren Gebäuden bestehenden Komplexes für Gäste geöffnet. Seit Mitte Oktober ist das Jahrhundertprojekt abgeschlossen. „Um den Geist und den Stil des Hauses zu bewahren haben wir große Teile des Inventars zwischengelagert, aufarbeiten lassen und wieder verwendet“, sagt Marketingchef Markus Beus. Die vielen treuen Stammgäste sollten „ihr“ Brenners noch wiedererkennen, denn: „Manche Familien kommen zu uns in der dritten Generation.“