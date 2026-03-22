Anrufer fordern plötzlich Bankdaten? Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor einer neuen Masche am Telefon. Was vor Betrug rund um den Arzttermin schützt.
22.03.2026 - 14:06 Uhr
Wenn’s kein gesundheitlicher Notfall ist und dennoch dringend, ist der Patientenservice gefragt. Neben Informationen über ärztliche Bereitschaftsdienste werden unter der Telefonnummer 116 117 auch dringend erforderliche Termine bei einem Arzt oder Psychotherapeuten vermittelt. Es ist auch möglich, einen Arztbesuch online oder per App zu vereinbaren.