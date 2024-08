Neue Mehrheiten in Leonberg

Die einstige stärkste Fraktion muss nun im Rat den Konsens suchen, analysiert unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Thomas K. Slotwinski 17.08.2024 - 08:05 Uhr

Vor fünf Jahren hatten die Grünen ihre wohl beste Zeit. Die Fridays-for-Future-Bewegung und deren Ikone Greta Thunberg begeisterte viele. Das brachte der Partei nicht nur Stimmen auf Bundes- und Landesebene, sondern zudem in den Lokalparlamenten. So auch in Leonberg, wo die Grünen bei der Kommunalwahl 2019 stärkste Kraft wurden.