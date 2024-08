Neue Mieter in der

Anfang Juli ist die evangelische Gemeinde aus der Christuskirche in Hofen ausgezogen. Zwei Frauen wollen aus den ehemaligen Kirchenräumen nun einen Kreativ- und Veranstaltungsraum machen.

Iris Frey 05.08.2024 - 13:47 Uhr

Etwas Wehmut war sicherlich dabei: Vor wenigen Wochen hat die evangelische Kirchengemeinde in Hofen den letzten Gottesdienst in der Christuskirche gefeiert. „Es war so voll, dass Menschen im hinteren Bereich stehen mussten“, berichtet Dekan Eckart Schultz-Berg. Die Gemeinde erfüllt mit dem Auszug den Immobilienplan der Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt, die sich angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen auf die Standorte Steinhaldenfeld und Neugereut konzentriert.