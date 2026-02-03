Neue Musik im Theaterhaus Kann Eclat überleben, Frau Fischer?
An diesem Mittwoch beginnt das Stuttgarter Eclat-Festival für Neue Musik. Aber kann es trotz schwerer Kürzungen durch die Stadt noch lang überleben? Die Festivalchefin im Interview
An diesem Mittwoch beginnt das Stuttgarter Eclat-Festival für Neue Musik. Aber kann es trotz schwerer Kürzungen durch die Stadt noch lang überleben? Die Festivalchefin im Interview
Die Kürzungsbeschlüsse der Stadt Stuttgart bei den Haushaltsberatungen Ende Dezember 2025 haben das strahlkräftige „Festival Neue Musik“ namens Eclat in besonderer Weise getroffen. Wie geht die Intendantin des Festivalveranstalters Musik der Jahrhunderte, Christine Fischer, damit um, und was steht bei Eclat 2026 im Mittelpunkt?