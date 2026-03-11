Neue Nachwuchsliga Das ist die U-21-Liga – und so steht der VfB dazu
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Einführung einer U-21-Liga beschlossen. Das steckt dahinter – und so steht der VfB Stuttgart zum Thema.
Der 3. März 2026 war ein Tag einer womöglich weitreichenden Entscheidung für den deutschen Fußball. „Die Mitgliederversammlung der DFL hat heute ohne Gegenstimme beschlossen, zur Saison 2026/27 einen zusätzlichen U-21-Wettbewerb für die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga einzuführen“, heißt es auf der Webseite des Liga-Verbandes. Alle 36 Proficlubs dürfen teilnehmen, darunter also auch der VfB Stuttgart. Eine Teilnahme ist jedoch keine Pflicht.