Neue OP-Technik in Ludwigsburg: „Komplett beschwerdefrei“ – Inkontinenz mit nur einem Eingriff behoben

Mit Freundinnen tanzen gehen, Sport treiben oder länger unterwegs sein: Für Sabrina Fischer war ein normaler Alltag einige Jahre lang wegen ihrer Inkontinenz nicht mehr möglich. Die 45-Jährige aus Tamm zog sich zurück, verzichtete auf vieles und kam dennoch immer wieder in unangenehme Situationen. Eine neue Operationsmethode hat ihr Leben nun auf einen Schlag wieder zum Positiven verändert.

Nach zwei Schwangerschaften und Geburten, die beide schon mehr als zehn Jahre zurückliegen, hatte sie zunächst nur eine leichte Blasenschwäche. Doch die Beschwerden nahmen schleichend zu. „Von Jahr zu Jahr wurde es schlimmer“, sagt sie. Auch das schwere Tragen und Heben bei ihrem Job in einem Lager habe einen Teil dazu beigetragen, so die 45-Jährige.

Rund 40 Prozent aller Frauen sind betroffen

Bei jedem Lachen, Husten oder Niesen verlor Sabrina Fischer zuletzt Urin. „Es passierte einfach überall“, sagt sie. Ohne Binden und Wechselkleidung traute sie sich nicht mehr aus dem Haus. Belastungsinkontinenz nennen Fachleute das medizinische Problem. Schätzungsweise rund 40 Prozent der Frauen sind im Laufe des Lebens davon betroffen. Experten vermuten eine hohe Dunkelziffer, denn aus Schamgefühl verschweigen viele ihre Beschwerden.

Das war auch bei Sabrina Fischer so. Jahrelang wusste nur ihr engster Familienkreis über die Beschwerden Bescheid. Nur ungerne verließ sie ihre Wohnung und lehnte etliche Verabredungen ab, indem sie Ausreden vorschob. „Ich war tagsüber schon sehr eingeschränkt“, erklärt Fischer.

Blasensenkung diagnostiziert

Doch schließlich fasste sie sich vor einigen Monaten ein Herz und offenbarte sich ihren Freundinnen. Auf deren Rat hin entschied sie sich dafür, das Problem bei ihrer Frauenärztin in Ludwigsburg anzusprechen. Die Gynäkologin stellte ihr eine Überweisung für das Zentrum für Frauengesundheit am RKH-Klinikum aus.

Dort wurde bei der Untersuchung eine Blasensenkung festgestellt. Sabrina Fischer wurde an Sebastian Berlit, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Ludwigsburg, verwiesen. Der Mediziner hat zusammen mit seinem Kollegen Amadeus Hornemann aus Frankfurt eine neuartige Operationsmethode für von Inkontinenz betroffene Frauen entwickelt.

Sebastian Berlit hat zusammen mit einem Kollegen die neue Technik entwickelt. Foto: RKH Gesundheit

Bei dem Verfahren, das derzeit mit einer Studie wissenschaftlich überprüft wird, wird den Patientinnen ein Teil ihrer Oberschenkelsehne entnommen, der anschließend im Unterleib neu eingesetzt wird, um die Harnröhre zu stabilisieren. Bei dieser Technik bleibt die Sehne im Bein erhalten und voll funktionstüchtig. Der Teil im Unterleib ersetzt hingegen das bisher etablierte, aber mit Nachteilen behaftete Kunststoffnetz. In vielen Ländern, teilweise auch innerhalb Europas, ist der Einsatz verboten oder zumindest stark reglementiert, erklärt Sebastian Berlit. Das Fremdmaterial kann vom Körper abgestoßen werden, zu Unverträglichkeiten führen und wegen Verwachsungen oftmals nicht mehr komplett entfernt werden.

Sabrina Fischer gehört zu den ersten drei Patientinnen, die Sebastian Berlit in Ludwigsburg mit der neuen Methode behandelt hat. Sie wurde Mitte Oktober von ihm operiert. „Alles verlief reibungslos“, sagt sie. Bloß zwei Tage lang musste sie danach im Krankenhaus bleiben. Mit Schmerzen hatte sie nach der OP nicht zu kämpfen.

Seither ist Urinverlust für sie kein Thema mehr. „Ich bin komplett beschwerdefrei“, sagt sie. Auch der Oberschenkel bereite keine Probleme. Im Januar will sie sich endlich wieder sportlich betätigen. „Ich kann wieder herzhaft lachen, ohne mir Gedanken zu machen“, schwärmt sie. Ihr Alltag sei nun wieder lebenswert.

Die angelaufene Pilotstudie, welche die Ergebnisse dieser OP-Methode mit dem Einsatz von Kunststoffnetzen vergleicht, zeigt auch bei anderen Patientinnen bisher positive Ergebnisse. Eine Folgestudie wird schon vorbereitet. Berlit hofft, dass die neue OP-Technik künftig auch in anderen Häusern eingesetzt wird. Der Mediziner ist überzeugt, dass sich das neuartige Verfahren, das von den Krankenkassen übernommen wird, durchsetzen wird.

Risikofaktoren lassen sich schwerlich verhindern

„Der Bedarf ist riesig hoch“, weiß Sebastian Berlit. Belastungsinkontinenz sei eine Volkskrankheit. Sie resultiert oft aus einer Bindegewebsschwäche, die wiederum durch Veranlagung, Alter, Schwangerschaften und Geburt, chronischen Husten oder Übergewicht verursacht wird. „Die meisten der Risikofaktoren lassen sich nur schwerlich verhindern“, erklärt Berlit.

Geeignet ist die Operation nach Ansicht des Mediziners für alle Frauen, die von Belastungsinkontinenz betroffen sind. „Wenn die Lebensqualität stark eingeschränkt ist, sollte man etwas dagegen unternehmen“, rät er. Betroffene, die sich für die Teilnahme an der Studie interessierten, dürften sich gerne in der RKH-Klinik Ludwigsburg melden per E-Mail an info.lb@rkh-gesundheit.de.