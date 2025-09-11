Neue Pächter im Fresko Orientalisch-italienische Küche in der Staatsgalerie
Zuerst Schlemmer, dann schlemmen: Das Fresko in der Staatsgalerie wurde aufwendig saniert. Die neuen Pächter sind keine unbekannten und haben einiges vor.
Schlemmer betrachten und währenddessen Schlemmen ist seit kurzem wieder möglich: Das Museumsbistro Fresko in der Stuttgarter Staatsgalerie hat nach eineinhalb Jahren Umbau seit Anfang September wieder geöffnet. Die Maßnahmen waren nach 40 Jahren Nutzung auch bitter nötig.