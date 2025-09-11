Neue Pächter im Fresko: Orientalisch-italienische Küche in der Staatsgalerie

Schlemmer betrachten und währenddessen Schlemmen ist seit kurzem wieder möglich: Das Museumsbistro Fresko in der Stuttgarter Staatsgalerie hat nach eineinhalb Jahren Umbau seit Anfang September wieder geöffnet. Die Maßnahmen waren nach 40 Jahren Nutzung auch bitter nötig.

„Die Edelstahl-Theke musste in Abstimmung mit dem Denkmalamt neu gebaut werden“, erzählt Salvatore Pirone und zeigt auf die glänzende Nachbildung. Pirone hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kamiran Mahmud die Pacht in dem ikonischen Bistro übernommen.

Levantinische Kochkunst mit schwäbischem Einschlag

Hinter der Edelstahl-Nachbildung der Originaltheke geht es an diesem Dienstagmittag emsig zu. Viele Tische sind besetzt, die Stimmung ist trotzdem ruhig und angenehm. An den Wänden hängen Bilder von Oskar Schlemmers triadischen Ballettfiguren, die in ihrer geometrischen Abstraktion perfekt zum grünen Noppenboden passen.

Für Salvatore Pirone und Kamiran Mahmud fühlt sich der Neustart wie ein Nachhausekommen an. Die beiden Gastronomen kennen das Fresko nämlich schon bedeutend länger, denn Pirone und Mahmud waren bei den Vorgängerpächtern, der gemeinnützigen Gesellschaft für Schulung und Reintegration, angestellt. „Wir haben uns dann selbstständig gemacht und ein Lokal im Osten, das Orientaly, eröffnet“, erzählt Pirone. „Orientaly weil ich italienische Wurzeln habe und Kamiran aus dem Mittleren Osten stammt.“

Das Fresko von außen. Foto: Carina Kriebernig

Als die beiden mitbekommen, dass ihr ehemaliges Fresko neue Pächter sucht, zögern sie nicht lange und bewerben sich mit ihrem Gastro-Konzept: Mediterrane Küche mit levantinischer Kochkunst und schwäbischem Einschlag soll es werden. Die beiden setzen sich gegen eine weiteren Bewerber durch und bekommen schließlich den Zuschlag.

Gewürzvielfalt und Gastfreundschaft werden groß geschrieben im Fresko

„Bei uns trifft die Kreativität und Gewürzvielfalt aus dem Nahen und Mittleren Osten auf die traditionelle italienische Küche und Gastfreundschaft“, ergänzt Kamiran Mahmud, der mit seinem Geschäftspartner neben dem Fresko und dem Orientaly noch weitere Gastros betreibt. In ihrer alten und zugleich neuen Wirkungsstätte hat sich unterdessen viel getan. Die Elektrik, viele Rohre, Leitungen und die Küche wurden mit großem Aufwand saniert. „Erst gestern wurden noch die Fugen des Noppenbodens geglättet“, so Pirone.

Insgesamt kostetet die Sanierung im postmodernen Kulturdenkmal des schottischen Star-Architekten James Stirling knapp zwei Millionen Euro, wie die Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) mitteilt. Im Gastraum befinden sich 76 Plätze, draußen bis zu 64 Stühle. Der Eingang ist separat und nicht von den Öffnungszeiten der Staatsgalerie abhängig.

Ein Teil der Zutaten muss im Fresko aus biologischem Anbau kommen

Salvatore Pirone und Kamiran Mahmud haben einiges vor für ihr neues Fresko. Weintastings, neapolitanische Nächte mit Livemusik, After-Work-Events – und natürlich wollen die beiden Gastronomen auch die Brücke zur Kunst der Staatsgalerie schlagen. Auch die Tangotanzgruppen werden im neuen Fresko wieder ihren Heimathafen finden, so die beiden.

Dass es konkrete Bedingungen für die Pacht gab, störte Pirone und Mahmud nicht. So müssen 20 Prozent der angebotenen Hauptbestandteile der Speisen und der Beilagen aus biologischer Landwirtschaft stammen und auch die Getränke wie Tee, Kaffee und Kakao müssen aus biologischem Anbau kommen und fair gehandelt sein. „Da wir regionales Gemüse und Obst vom Stuttgarter Großmarkt beziehen, fällt es uns nicht schwer, die Bio-Bedingung zu erfüllen“, so Pirone.

Fresko, Konrad-Adenauer-Str. 28, Stuttgart-Mitte, Dienstag, Mittwoch und Freitag bis Sonntag 10-18, Donnerstag 10-21 Uhr