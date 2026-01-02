 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Warum 2026 ein gutes Jahr für Leonberg werden kann

Neue Perspektiven mit Degode Warum 2026 ein gutes Jahr für Leonberg werden kann

Neue Perspektiven mit Degode: Warum 2026 ein gutes Jahr für Leonberg werden kann
1
Die ersten Auftritte von Tobias Degode stimmen optimistisch und gleichzeitig warten große Aufgaben auf ihn. Foto: Geronimo Schmidt

Tobias Degode hat große Aufgaben vor sich. Doch der junge OB kann sie lösen, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Es liegt in der Natur der Menschen, ein neues Jahr vor allem mit positiven Erwartungen zu beginnen. Das ist gut und richtig so. Negative Gedanken und Pessimismus führen nicht zum Ziel, haben im Gegenteil eher eine zerstörerische Kraft. Oftmals aber entpuppt sich die Zuversicht am Jahresbeginn als Zweckoptimismus. Viele Wünsche und Hoffnungen bleiben unerfüllt, zumeist weil sie keine realistische Grundlage hatten.

 

Tobias Degode hat erkennbare Zielvorstellungen

In Leonberg hingegen sind die Weichen so gestellt worden, dass das neue Jahr tatsächlich mit einem berechtigtem Maß Zuversicht angegangen werden kann. Vor einem guten Monat hat ein neuer Oberbürgermeister sein Amt angetreten, die ersten Eindrücke sind überwiegend positiv. Gewiss: Ein Start in der Adventszeit ist nicht repräsentativ für den Alltag jenseits von vorweihnachtlicher Betriebsamkeit und dem Reiz des Neuen. Doch auch bei nüchterner Betrachtung gibt es greifbare Hinweise, die einen gewissen Optimismus rechtfertigen.

Unseren Zeichner erinnert die Ankunft des neuen OB an die Krippe. Foto: Carrillo

Tobias Degode geht seine ebenso große wie schwierige Aufgabe mit erkennbarer Ernsthaftigkeit und erkennbaren Zielvorstellungen an. Vor allem will er eine aktive Wirtschafts-und Handelsförderung in den Mittelpunkt seiner ersten und einer möglichen weiteren Amtszeit stellen.

Mit gutem Grund: Degode weiß aus seiner alten Tätigkeit als Finanz- und Verwaltungschef im Düsseldorfer Kulturamt, dass das Geld nur einmal ausgegeben werden kann. Und um die wachsenden Aufgaben eines Mittelzentrums zu gewährleisten, braucht es starke Betriebe unterschiedlicher Art und Größe und einen erfolgreichen Einzelhandel. Neuansiedlungen, in den vergangenen Jahren weniger das Thema, nimmt der OB wieder in Angriff. Den gängigen Grundsatz, dass das Flächenpotenzial von Leonberg aufgebraucht wäre, lässt er nicht gelten.

Tobias Degode will mehr Betriebe nach Leonberg holen

Das sind neue Töne, die in der Tat Anlass zur Hoffnung geben. Denn Fakt ist, dass die Kommunen von Bund und Land immer mehr kostenintensive Aufgaben aufgetragen bekommen. Die ausufernden Sozialkosten sind nur eines von vielen Beispielen. Die Bürgermeister und Kämmerer in vielen Nachbarstädten können ein Lied davon singen.

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischenbilanz nach drei Wochen: Das sind die ersten Ideen des neuen Leonberger Oberbürgermeisters

Zwischenbilanz nach drei Wochen Das sind die ersten Ideen des neuen Leonberger Oberbürgermeisters

Tobias Degode will die ambulante und stationäre medizinische Versorgung nach vorne bringen und setzt auf eine offensive Wirtschaftspolitik

Geht es zudem darum, eine Stadt stärker als Einkaufs-, Freizeit und Kulturstandort zu positionieren, wird all das ohne weitere Einnahmen nicht funktionieren. Degodes Wachstumsstrategie ist also richtig. Die aber kann nur dann aufgehen, wenn es genügend Wohnraum gibt, und zwar in unterschiedlichen Segmenten – vom sogenannten bezahlbaren bis zum hochpreisigen.

Was vesteht Tobias Degode unter einer liebenswerten Stadt?

Dass in allen Bereichen Bedarf vorhanden ist, zeigt sich unter anderem im Projekt der Kreissparkasse, die am Rande der Leonberger Altstadt neben ihrer neuen Direktion zwei Komplexe mit mehr als 70 Wohnungen gebaut hat, ein Drittel davon sozial gefördert. Über mangelnde Nachfrage kann sich das kommunale Kreditinstitut nicht beklagen, auch und gerade bei den Objekten für eine zahlungskräftige Klientel.

Dann ist da ja noch das Ziel einer lebens- und liebenswerten Stadt. Die Floskel ist nicht neu, aber nach wie vor hochaktuell, zudem von einer äußerst dehnbaren Begrifflichkeit. Denn was lebens- und gar liebenswert ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Eine funktionierende Gesundheitsversorgung gehört in jedem Fall dazu.

Viele Einflüsterer: Wie richtet Degode seinen Kompass aus?

Es gibt einiges zu tun für den jungen Rathauschef, der abwägen muss, welchen Einflüsterungen er Gehör schenkt. Die großen Linien einer Zukunftspolitik mögen weitgehend unumstritten sein. Interessen einzelner Gruppen und Personen gibt es dennoch zuhauf. Tobias Degode ist zuzutrauen, seinen persönlichen Kompass nach dem Interesse der gesamten Stadt auszurichten.

Weitere Themen

Kreis Böblingen: Sternsinger ziehen durch die Straßen

Kreis Böblingen Sternsinger ziehen durch die Straßen

In den nächsten Tagen werden viele Sternsinger unterschiedlicher Gemeinden im Kreis Böblingen unterwegs sein.
Von Melissa Schaich
Jugendliche schießen mit Raketen auf Polizei

Jugendliche schießen mit Raketen auf Polizei

Jugendliche sollen in der Silversternacht in Sindelfingen Raketen Richtung Polizei und Unbeteiligte gerichtet haben.
Von Melissa Schaich
Spektakulärer Unfall in Herrenberg: Auto schießt über Mauer und kracht in parkendes Auto

Spektakulärer Unfall in Herrenberg Auto schießt über Mauer und kracht in parkendes Auto

Ein Auto landete in Mönchberg auf einem anderen parkenden Wagen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Von Melissa Schaich
Digitalisierung der Verwaltung: Böblinger Rathaus will vorne dran sein

Digitalisierung der Verwaltung Böblinger Rathaus will vorne dran sein

Seit Sommer 2023 ist ein vierköpfiges Team verantwortlich, das Böblinger Rathaus bei der Digitalisierung voranzubringen.
Von Robert Krülle
Magstadt: Unfall verursacht und dann abgehauen

Magstadt Unfall verursacht und dann abgehauen

Eine unbekannte Person ist an Neujahr auf der B 464 bei Magstadt auf die Gegenspur gekommen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Dann machte sich die Person aus dem Staub.
Von Melissa Schaich
Herrenberg: Mannschaftsbus landet im Wald – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Herrenberg Mannschaftsbus landet im Wald – mehrere hunderttausend Euro Schaden

Ein Bus einer American Footballmannschaft ist am Freitagmorgen bei Herrenberg von der Straße abgekommen.
Von Melissa Schaich
Wahl in Böblingen: Diese sechs Kandidaten wollen OB werden

Wahl in Böblingen Diese sechs Kandidaten wollen OB werden

Nun steht fest, wer zur Wahl am 25. Januar antritt: Sechs Personen stehen auf dem Stimmzettel zur Böblinger OB-Wahl. Auch das Geheimnis um den sechsten Bewerber ist nun gelüftet.
Von Jan-Philipp Schlecht
Böblinger Seen: Achtung dünnes Eis: Betreten verboten

Böblinger Seen Achtung dünnes Eis: Betreten verboten

Schlittschuhlaufen auf den Böblinger Seen? Das wäre zurzeit lebensgefährlich und ist deshalb verboten, denn die Eisschicht ist viel zu dünn.
Von ber
Bahnhof in Böblingen: Schreckschusswaffe im Spiel: Attacke am Bahnhof

Bahnhof in Böblingen Schreckschusswaffe im Spiel: Attacke am Bahnhof

Fünf Männer schlagen in Böblingen auf einen 24-Jährigen ein. Einer bedroht zudem einen Mann mit einer Waffe. Die Polizei stellt einen Verdächtigen in der S-Bahn.
Von Melissa Schaich
Wirtschaftskrimi aus Herrenberg: Wie nah an der Wahrheit sind die „Tödlichen Geschäfte“?

Wirtschaftskrimi aus Herrenberg Wie nah an der Wahrheit sind die „Tödlichen Geschäfte“?

Georg B. Wenzel arbeitete viele Jahre als interner Ermittler bei einem großen Unternehmen. Was er dort erlebt, hat ihn zu seinem neuesten Wirtschaftskrimi inspiriert.
Von Jenny Schwartz
Weitere Artikel zu Leonberg Kommentar Jahreswechsel Oberbürgermeister Tobias Degode Rathaus Infografik
 
 