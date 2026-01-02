Neue Perspektiven mit Degode Warum 2026 ein gutes Jahr für Leonberg werden kann
Tobias Degode hat große Aufgaben vor sich. Doch der junge OB kann sie lösen, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Es liegt in der Natur der Menschen, ein neues Jahr vor allem mit positiven Erwartungen zu beginnen. Das ist gut und richtig so. Negative Gedanken und Pessimismus führen nicht zum Ziel, haben im Gegenteil eher eine zerstörerische Kraft. Oftmals aber entpuppt sich die Zuversicht am Jahresbeginn als Zweckoptimismus. Viele Wünsche und Hoffnungen bleiben unerfüllt, zumeist weil sie keine realistische Grundlage hatten.