Eine Pförtnerampel in Leonberg-Höfingen regelt den Zufluss des Verkehrs. Sie soll Ausweichverkehr von der A81 und A8 reduzieren und das Stadtzentrum entlasten.
12.05.2026 - 15:31 Uhr
Lange wurde über sogenannte Pförtnerampeln in Leonberg diskutiert, nun ist eine in Betrieb: An der Ortseinfahrt des Stadtteils Höfingen aus Richtung Ditzingen steht eine, wie es amtlich heißt, „Anlage zur intelligenten Verkehrssteuerung“. Damit soll der Ausweichverkehr von den Autobahnen 81 und 8 reduziert und so das innerstädtische Straßennetz entlastet werden. Um das stauträchtige Leonberger Dreieck und das Nadelöhr Engelbergtunnel zu vermeiden, nehmen viele gerne die Querspange zwischen Ditzingen und Rutesheim.