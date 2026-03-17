1,63-mal so groß wie die Erde, 1900 Grad heiß und ein Ozean aus Magma, der mehrere tausend Meter tief ist: Das ist der Exoplanet L 98-59 d, der 35 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Ein absolut lebensfeindliche Welt, die es nach bisherigen Planeten-Kategorien gar nicht geben dürfte.
Das Universum ist nach menschlichen Vorstellungen nicht nur unendlich groß, sondern auch unendlich vielfältig. Ständig dringt der menschliche Geist in immer tiefere Regionen des Weltalls vor, in denen sich immer größere Rätsel auftürmen.