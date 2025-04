In „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“ geht es um die Handelspolitik des US-Präsidenten – und wie Autohersteller und Zulieferer darauf reagieren können. Die neue Folge finden Sie hier.

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann 08.04.2025 - 14:04 Uhr

In Rosengärten werden üblicherweise romantische Botschaften ausgetauscht. Nicht so am vergangenen Mittwoch in ebenjenem des Weißen Hauses. Denn was US-Präsident Donald Trump dort ankündigte, könnte die Weltwirtschaft und speziell die Autoindustrie gehörig ins Wanken bringen: 25 Prozent werden jetzt zusätzlich auf Auto-Importe aus der EU erhoben, ebenso betroffen sind Komponenten wie Motoren oder elektronische Bauteile.