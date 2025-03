Die neuesten Zulassungszahlen deuten daraufhin, dass 2025 ein gutes Jahr für den Absatz von Elektroautos werden könnte. Die Zeichen stehen auf Aufschwung, auch wenn sich viele Kunden noch skeptisch zeigen. Die Hersteller können mittlerweile auf ein breites Angebot von Elektroautos verweisen – jetzt gilt es, sie auch auf die Straße zu bringen.

In unserem Podcast schauen wir deshalb einmal etwas konkreter auf das Stromer-Portfolio der globalen Autohersteller. Zu Gast ist Redakteur Timo Gilgen, der im vergangenen halben Jahr einige E-Modelle dem Praxistest unterzogen hat. Volkswagen ID.7 oder Nio ET7? Volvo oder Kia? Welche Stromer in Sachen Assistenzsysteme, UX oder Reichweite überzeugten, ist in der aktuellen Folge zu hören. Und auch, in welcher Kategorie der Porsche Macan die anderen überflügelt hat.

Die aktuelle Folge von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“

Die Podcast-Hosts

Pascal Nagel und Yannick Tiedemann haben das Ohr am Puls der deutschen Autoindustrie. Sie bilden als Chefredakteur und stellvertretender Chefredakteur die redaktionelle Führungsspitze der Fachmagazine „Automobil Produktion“ und „automotiveIT“, die wie unsere Zeitung zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehören. Ihr Podcast „Was mich bewegt“ erscheint in der Regel einmal pro Woche – und ist unter anderem auf unserer Website abrufbar.

Pascal Nagel (links) und Yannick Tiedemann sind die Macher von „Was mich bewegt – der Automotive-Podcast“. Foto: Media-Manufaktur

Nagel und Tiedemann begleiten vor allem die Transformation der Automobilindustrie, schauen aber auch auf andere wichtige Entwicklungen in der Branche. Sie fragen: Wer sind die Menschen, die den Wandel treiben? Was bewegt sie, wie verstehen sie ihre Rolle in der Branche und welchen Karriereweg haben sie hinter sich? Egal ob neue Arbeitswelten, Future Mobility oder die smarte und flexible Produktion – die beiden diskutieren alles, was sie und die Branche bewegt!

