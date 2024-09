Studierende der Staatlichen Schauspielschule zeigen mit „Pension Schöller“ im Wilhelma Theater, was sie drauf haben: ziemlich viel!

Dorothee Schöpfer 30.09.2024 - 12:30 Uhr

Man muss sich den Betrieb in der Schauspielschule in Stuttgart einigermaßen hierarchisch vorstellen. Anders ist es kaum zu erklären, warum junge Kreative eine so olle Klamotte wie „Pension Schöller“ auf die Bühne bringen. Ein „Theaterschwank“, der 134 Jahre alt ist und den man zur Unkenntlichkeit verbiegen müsste, um heutige Fragen zu Wahnsinn und Gesellschaft loszuwerden.