Die Pläne waren schon durchgesickert, nun steht es fest: Der französische Pharmakonzern steckt eine Milliardensumme in seinen Standort am Main. Damit setzt sich Frankfurt gegen Paris durch.

dpa 01.08.2024 - 10:51 Uhr

Frankfurt/Main - Die milliardenschweren Investitionspläne von Sanofi in Frankfurt sind offiziell. Der französische Pharmakonzern steckt bis 2029 rund 1,3 Milliarden Euro in den Bau einer modernen Insulinproduktionsanlage an seinem Standort im Stadtteil Höchst, wie das Unternehmen mitteilte.