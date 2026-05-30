Neue Regeln für Freibad und Schule Beim Nichtraucherschutz geht es nicht um ein Verbot, sondern um Rücksicht
Wer beim Thema Nichtraucherschutz auf die Grünen schimpft, hat nichts kapiert, kommentiert unser Reporter Eddie Langner.
Wer beim Thema Nichtraucherschutz auf die Grünen schimpft, hat nichts kapiert, kommentiert unser Reporter Eddie Langner.
Der Marlboro-Mann sieht in seiner Badehose gar nicht mal so cool aus – das denkt vermutlich die genervt dreinschauende Mutter, die am Kinderplanschbecken steht und dabei sehen und riechen kann, wie eine Wolke von Zigarettenrauch ihr badendes Kind umhüllt.