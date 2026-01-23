Neue Regeln fürs Dividieren Schluss mit Mathe-Frust?
Die schriftliche Division verschwindet teilweise aus dem Grundschul-Lehrplan. Kritiker befürchten sinkende Leistungsstandards. Aber ist das wirklich so?
Mit Mathe steht so manches Schulkind auf Kriegsfuß. Aber Plus und Minus, Mal und Geteilt – die vier Grundrechenarten – sollte jedes Kind dann doch nach der Grundschule mehr oder weniger im Schlaf beherrschen. Zudem gibt es verschiedene Methoden, um die Rechenaufgaben zu lösen, die den Schülern in der Grundschule beigebracht werden.
