Flüsse und Bäche führen so wenig Wasser wie lange nicht mehr. Das Landratsamt zieht drastische Konsequenzen – und die betreffen fast alle Bürger.
28.06.2026 - 12:09 Uhr
Der Sommer ist kaum gestartet, doch die Folgen der aktuellen Hitzeperiode sind bereits deutlich sichtbar: Flüsse und Bäche im Rems-Murr-Kreis führen so wenig Wasser wie seit Langem nicht mehr. Um die ohnehin angeschlagenen Gewässer zu schützen, hat das Landratsamt jetzt ein weitreichendes Wasserentnahmeverbot für den Rems-Murr-Kreis erlassen.