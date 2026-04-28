Neue Regelung in Mönsheim Im Freibad müssen die Raucher in die Ecke
Das neue Nichtraucherschutzgesetz zwingt Freibäder zu klaren Regeln. Der Gemeinderat Mönsheim will Konflikte vermeiden – und setzt auf eine flexible Lösung.
Das neue Nichtraucherschutzgesetz zwingt Freibäder zu klaren Regeln. Der Gemeinderat Mönsheim will Konflikte vermeiden – und setzt auf eine flexible Lösung.
Für Freunde des Nikotingenusses wird die Luft dünner, auch draußen. Am 1. Juni tritt das neue Nichtraucherschutzgesetz des Landes in Kraft. Es will die nicht rauchende Bevölkerung nicht nur vor den Gefahren des Passivrauchens von Tabakprodukten wie Zigaretten schützen, sondern auch vor den Aerosolen und Dämpfen von E-Zigaretten, E-Shisha, Tabakerhitzern und Wasserpfeifen. Jegliches Qualmen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen ist dann untersagt.