Künftig kann man am Ladenzentrum länger kostenlos parken

Neue Regelung in Neugereut

Im Herzen des Stadtteils Neugereut soll das kostenpflichtige Parken eingeschränkt werden. Ziel ist es, den Einzelhandel zu stärken.

Iris Frey 08.07.2024 - 12:53 Uhr

Der Bezirksbeirat Mühlhausen hat einstimmig einen parteiübergreifenden Antrag von CDU, Bündnis90/Die Grünen, SPD, FDP, die Fraktion und Freien Wählern befürwortet, der eine Änderung der Parkregelung hinter dem Ladenzentrum Neugereut fordert. So soll das Parken dort nur noch von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr kostenpflichtig sein, aber an Wochenenden und Feiertagen kostenlos. Außerdem sollen die ersten zwei Stunden während der gebührenpflichtigen Zeit frei sein per Parkscheibe oder erweiterte „Brötchen-Taste“.