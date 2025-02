Darauf hatte die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi lange warten müssen. Nun steht eine Politikerin aus den eigenen Reihen auch an der Spitze der Regierung Delhis.

dpa 20.02.2025 - 18:31 Uhr

Neu-Delhi - Nach gut 27 Jahren stellt die hindu-nationalistische Partei BJP des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi erstmals wieder auch eine Regierungschefin im Hauptstadtterritorium Delhi. Zwei Wochen nach dem Sieg ihrer Partei bei der Regionalwahl wurde die 50-jährige BJP-Abgeordnete Rekha Gupta bei einer großen Zeremonie am Donnerstag in Neu-Delhi als Regierungschefin des Unionsterritoriums, das auch die Hauptstadt umfasst, vereidigt. Etwa 30.000 Gäste nahmen Berichten einheimischer Sender zufolge an der Feier unter freiem Himmel teil. Gupta ist die vierte Frau, die den Posten des sogenannten Chiefminister in Delhi übernimmt.