Ist das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ausgewogen und vielfältig? Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg verhandelt über Klagen gegen den Rundfunkbeitrag.
14.04.2026 - 07:12 Uhr
In der seit Jahren teils heftig geführten Debatte über die Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags steht nun eine weitere juristische Runde an. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg verhandelt über die Frage, inwieweit das Gesamtprogrammangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausgewogen und vielfältig gestaltet ist. Neun Kläger wehren sich von heute an (11.15 Uhr) gegen Gebührenbescheide des SWR.