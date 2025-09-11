Große Promis mit großen Egos: In der Serie «Call My Agent Berlin» spielen sich deutsche Stars mit viel Ironie selbst. Mit dabei: Iris Berben, Frederick Lau und Heike Makatsch. Lohnt das anzusehen?
11.09.2025 - 09:47 Uhr
Berlin - Veronica Ferres will plötzlich Comedy machen, Iris Berben dem Kino abschwören, Kostja Ullmann wünscht sich einen Welpen zum Spielen und einen Pizzaofen am Filmset. Klingt abwegig? Genau darum geht es in der neuen Serie "Call My Agent Berlin", die jetzt beim Streaminganbieter Disney+ zu sehen ist (ab 12. September).