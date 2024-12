Es gibt Kunstwerke, die unmittelbar überzeugen. In unserer neuen Serie „Lieblingsbilder“ stellen wir solche Arbeiten vor. Heute: Willi Baumeisters „Figurenmauer“ – aktuell zu sehen in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart.

Nikolai B. Forstbauer 23.12.2024 - 06:00 Uhr

Willi Baumeister, 1889 geboren in Stuttgart, hat eine Weltkunstreise hinter sich, als er sich Ende der 1930er Jahre immer weiter in die Welt mythologischer Urformen begibt und zu Beginn der 1940er Jahre das Figurenvokabular der Maya buchstäblich durchkämmt. Baumeister ist auf der Suche nach dem Unbekannten, mehr noch auf der Spur, das Unbekannte für alle sichtbar, greifbar zu machen. Und dies mit solch leichter Hand, dass man wie in dieser „Figurenmauer“ von 1947 – zu sehen in der „Glanzlichter“-Schau der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart (Kleiner Schlossplatz 11) die Gewichte der Erfahrung fast vergisst.