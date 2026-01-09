Neue Show „Männer nerven stark“ Comedy ab 18 ist kein Spaß
Ingo Appelt geht in seiner übersexualisierten Show im Stuttgarter Theaterhaus so tief unter die Gürtellinie, dass es manchmal schon unterirdisch ist.
Da rede noch einer von Chancengleichheit! Derweil die Akademiker längst brav in der Schlange stehen, um sich pünktlich in der Pause ein Bier beziehungsweise eine Brause zu gönnen, haben die Comedy-Fans das Nachsehen.