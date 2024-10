Plieningen will Doppelstockhalle im Wolfer

Neue Sporthalle in Stuttgart

Die Bezirksbeiräte plädieren für eine getrennte Sport- und Versammlungshalle nach dem Vorbild von Münster und erteilen dem Standortvorschlag der Stadt eine Absage.

Torsten Schöll 11.10.2024 - 15:55 Uhr

Nach der überraschenden Ankündigung der Stadtverwaltung, dass die in Plieningen geplante neue Halle im Wolfer keine Mehrzweckhalle, sondern ausschließlich eine Sporthalle werden soll, hat der Bezirksbeirat nun eindeutig Stellung bezogen. Parteiübergreifend plädierte das Gremium dafür, dass in diesem Fall zusätzlich zur Sporthalle eine Versammlungshalle entsteht. Vorbild soll das Kultur- und Sportzentrum in Stuttgart-Münster sein.