«Germany's Next Topmodel» geht in die 21. Runde: Wie immer stellen sich zahlreiche aufgeregte Models dem Casting. Eine der Kandidatinnen ist sonst eher von Literaturformaten bekannt.
12.02.2026 - 22:50 Uhr
Köln - Heidi Klum sucht wieder "Topmodels" - und auch für die Bewerberinnen ist die neue Staffel nun eröffnet. Einen Tag nach dem Männercasting zeigt ProSieben das offene Casting der Frauen in Köln. "Endlich sind die Frauen an der Reihe!", sagt Klum zum Start der Folge. Mehrere hundert Bewerberinnen seien gekommen.