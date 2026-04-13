Bei der Lufthansa haben sich Gewerkschaften und Unternehmen ineinander verkeilt. Der Konflikt scheint kaum lösbar und legt seinen Schatten auf die geplante 100-Jahr-Feier.
13.04.2026 - 15:38 Uhr
Frankfurt/Main - Der erneute Pilotenstreik bei der Lufthansa hat für hunderte Flugausfälle gesorgt und die Fronten zwischen den Verhandlungspartnern verhärtet. Das Unternehmen hat die Forderungen der Piloten als "absurd und unerfüllbar" bezeichnet. Erneut mussten tausende Passagiere ihre Reisepläne ändern.