Neue Studie Gewalt vielfach unterbelichtet
19 von 20 Übergriffe in der Partnerschaft werden nicht angezeigt – und manche Fakten aus politischen Gründen ignoriert, meint unser Autor Armin Käfer.
Eine Schattenseite unseres Alltags ist viel düsterer als gedacht: Wie oft Menschen Gewalt erleiden, wird enorm unterschätzt. Das offenbart eine sogenannte Dunkelfeldstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Sie leuchtet das Zwielicht von Beziehungskrisen und des von viel zu vielen Übergriffen geprägten Zusammenlebens aus. Der Befund ist haarsträubend. Er macht deutlich, dass Gewaltopfer, überwiegend Frauen, in den meisten Fällen mit ihrem Leid alleine bleiben – und die Urheber solcher Schandtaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
