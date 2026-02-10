Neue Studie: Gewalt vielfach unterbelichtet

Das zeugt von Ignoranz und mangelnder Sensibilität. Es fehlt aber auch an Hilfe und Obhut. Allein in Frauenhäusern würden bundesweit 14 000 Plätze mehr benötigt, als es gibt. Besserung verspricht das vor einem Jahr in Kraft getreten Gewalthilfegesetz. Allerdings braucht es mehr als Paragrafen und Geld, um diesem alltäglichen Skandal beizukommen. Blinde Flecken gibt es nicht nur in der Kriminalstatistik, sondern auch in politischen Diskursen. Ein Beispiel aus der Dunkelfeldstudie: Fast jede zweite Person wurde schon sexuell belästigt. Die Zahl der offiziell gemeldeten Straftaten dieser Art hat binnen fünf Jahren um 54,8 Prozent zugenommen. Unter den Tatverdächtigen sind 43,3 Prozent Migranten – dreimal so viele, wie ihr Anteil an der Bevölkerung vermuten ließe. Dieses Missverhältnis ist hier deutlicher als bei allen anderen Sexualdelikten. Auch solche Fakten gehören zum Dunkelfeld.