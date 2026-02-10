 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Gewalt vielfach unterbelichtet

Neue Studie Gewalt vielfach unterbelichtet

Neue Studie: Gewalt vielfach unterbelichtet
1
Gewalt in der Beziehung ist viel zu häufig ein Tabuthema. Das zeigt eine Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts und der Regierung. Foto: Fabian Sommer/dpa

19 von 20 Übergriffe in der Partnerschaft werden nicht angezeigt – und manche Fakten aus politischen Gründen ignoriert, meint unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Eine Schattenseite unseres Alltags ist viel düsterer als gedacht: Wie oft Menschen Gewalt erleiden, wird enorm unterschätzt. Das offenbart eine sogenannte Dunkelfeldstudie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Sie leuchtet das Zwielicht von Beziehungskrisen und des von viel zu vielen Übergriffen geprägten Zusammenlebens aus. Der Befund ist haarsträubend. Er macht deutlich, dass Gewaltopfer, überwiegend Frauen, in den meisten Fällen mit ihrem Leid alleine bleiben – und die Urheber solcher Schandtaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

 

Das zeugt von Ignoranz und mangelnder Sensibilität. Es fehlt aber auch an Hilfe und Obhut. Allein in Frauenhäusern würden bundesweit 14 000 Plätze mehr benötigt, als es gibt. Besserung verspricht das vor einem Jahr in Kraft getreten Gewalthilfegesetz. Allerdings braucht es mehr als Paragrafen und Geld, um diesem alltäglichen Skandal beizukommen. Blinde Flecken gibt es nicht nur in der Kriminalstatistik, sondern auch in politischen Diskursen. Ein Beispiel aus der Dunkelfeldstudie: Fast jede zweite Person wurde schon sexuell belästigt. Die Zahl der offiziell gemeldeten Straftaten dieser Art hat binnen fünf Jahren um 54,8 Prozent zugenommen. Unter den Tatverdächtigen sind 43,3 Prozent Migranten – dreimal so viele, wie ihr Anteil an der Bevölkerung vermuten ließe. Dieses Missverhältnis ist hier deutlicher als bei allen anderen Sexualdelikten. Auch solche Fakten gehören zum Dunkelfeld.

Weitere Themen

Emissionen senken bis 2040: EU-Parlament macht Weg für neues Klimaschutzziel frei

Emissionen senken bis 2040 EU-Parlament macht Weg für neues Klimaschutzziel frei

90 Prozent weniger Emissionen bis 2040 – die EU-Parlamentarier zeigen den Daumen nach oben für einen ausgehandelten Kompromiss, der auch Verbrauchern zugutekommen soll.
Einladung an AfD: Keine Brandmauer auf der Sicherheitskonferenz

Einladung an AfD Keine Brandmauer auf der Sicherheitskonferenz

Die AfD nimmt erstmals nach Jahren wieder an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Die Einladung sorgt für Kritik anderer Parteien: Die AfD sei „ein reales Sicherheitsrisiko“.
Von Rainer Pörtner
Fokus auf Iran: Netanjahu fliegt zu Gesprächen mit Trump

Fokus auf Iran Netanjahu fliegt zu Gesprächen mit Trump

Netanjahu reist zu Trump nach Washington. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über den Iran, Geheimdienstinfos und Israels Forderungen an ein mögliches Abkommen.
Gavin Newsom: Sicherheitskonferenz: Merz trifft Trump-Gegner in München

Gavin Newsom Sicherheitskonferenz: Merz trifft Trump-Gegner in München

Es soll nur eine „kurze Begegnung“ am Rande der Sicherheitskonferenz werden, aber sie wird es in sich haben. Der Kanzler trifft einen der schärfsten Widersacher des US-Präsidenten.
Gewalt in der Partnerschaft: Studie: Sexuelle Übergriffe werden kaum angezeigt

Gewalt in der Partnerschaft Studie: Sexuelle Übergriffe werden kaum angezeigt

Eine umfangreiche neue Dunkelfeldstudie deckt erschreckende Zahlen zu Gewalt in Familien und Partnerschaften auf. Warum viele schweigen
Verteidigung: Europa will militärisch auf eigenen Beinen stehen

Verteidigung Europa will militärisch auf eigenen Beinen stehen

Die EU muss die eigen Verteidigungsfähigkeit schnell ausbauen. Das ist in diesen Tagen das Thema auf mehreren Ebenen, doch nicht alle ziehen an einem Strang.
Von Knut Krohn
Wirtschaftsweiser warnt vor neuem SPD-Plan

Abgabe auf Kapitaleinkünfte Wirtschaftsweiser warnt vor neuem SPD-Plan

Der Wirtschaftsweise Martin Werding hat vor dem SPD-Vorschlag für eine Gesundheitsabgabe auf Kapitaleinkünfte gewarnt. Die SPD hatte zuvor gefordert, zur Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung den Kreis der Einzahlenden zu erhöhen.
Mehrheit der Deutschen halten Sozialstaat nicht mehr für finanzierbar

Zu teuer, zu ineffizient Mehrheit der Deutschen halten Sozialstaat nicht mehr für finanzierbar

Eine große Mehrheit (64 Prozent) der Deutschen hält den Sozialstaat in seiner heutigen Form nicht mehr für finanzierbar. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. 34 Prozent widersprechen dieser Einschätzung.
Epstein-Akten offen zugänglich: Geld, Macht und Sex

Epstein-Akten offen zugänglich Geld, Macht und Sex

Die Öffnung der Epstein-Akten ist rechtlich fragwürdig – und das Schweigen der Täter bisher ungebrochen, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Meinungsbeitrag zum Gaza-Krieg: US-Gericht stoppt Verfahren gegen türkische Doktorandin

Meinungsbeitrag zum Gaza-Krieg US-Gericht stoppt Verfahren gegen türkische Doktorandin

2025 kam die türkische Doktorandin Rümeysa Öztürk in US-Abschiebehaft. Der Fall löste landesweite Empörung aus – nun ist eine Entscheidung gefallen.
Weitere Artikel zu Gewalt Kommentar BKA
 
 