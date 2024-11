Die Sonderzahlung zum Fest ist vielen Menschen hochwillkommen, gerade nach der Inflationswelle. Doch nicht alle können mit einem Weihnachtsgeld rechnen.

Jonas Schöll 19.11.2024 - 10:55 Uhr

Nur gut die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland erhält einer Studie zufolge ein Weihnachtsgeld. „Beschäftigte in Unternehmen mit Tarifvertrag sind gleich doppelt im Vorteil,“ berichtete am Dienstag der Leiter des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung, Thorsten Schulten. „Zum einen erhalten tarifgebundene Beschäftigte in der Regel ein höheres Grundgehalt, zum anderen bekommen sie deutlich häufiger Zusatzleistungen wie das Weihnachtsgeld.“