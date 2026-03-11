Hohe Kosten, geringe Renditen: Riester-Renten stehen schon lange in der Kritik. Eine neue Analyse des Vereins Finanzwende offenbart nun, wie schlecht Sparer mit den meisten Modellen abschneiden.
11.03.2026 - 14:39 Uhr
Berlin - Sie sind weit verbreitet, doch mit der Mehrheit der Riester- und Rürup-Renten schaffen Sparer nicht einmal einen Inflationsausgleich. Das zeigt eine Studie des Vereins Finanzwende. "Viel zu viele Menschen werden mit ihren Riester- und Rürup-Verträgen reale Verluste einfahren", sagt Britta Langenberg, Leiterin des Bereichs Verbraucherschutz. Daran werde auch die Riester-Reform der Bundesregierung wenig ändern – zumindest nicht in der aktuellen Fassung.