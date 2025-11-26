Neue Studie Wie Tiktok Jungwähler beeinflusst
Junge Menschen haben bei der Bundestagswahl im Februar großteils für radikale Parteien gestimmt. Aus welchen Quellen informieren sie sich? Wie nehmen sie Politik wahr?
Wenn allein die jüngsten Wähler das Sagen hätten, herrschte in Deutschland vielleicht schon eine Art Bürgerkrieg. Bei der Bundestagswahl im Februar stimmte fast die Hälfte von ihnen für Parteien am Rand des politischen Spektrums: 25 Prozent für die Linke, 21 Prozent für die AfD. Dieses Wahlverhalten des Nachwuchses ist neu. Bis 2017 war bei sämtlichen Bundestagswahlen eine der Volksparteien Favorit der 18- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler. Das hat sich nun komplett ins Gegenteil verkehrt. Die Union kam beim Wählernachwuchs nur noch auf 13, die SPD auf zwölf Prozent.