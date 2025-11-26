Neue Studie: Wie Tiktok Jungwähler beeinflusst

Wenn allein die jüngsten Wähler das Sagen hätten, herrschte in Deutschland vielleicht schon eine Art Bürgerkrieg. Bei der Bundestagswahl im Februar stimmte fast die Hälfte von ihnen für Parteien am Rand des politischen Spektrums: 25 Prozent für die Linke, 21 Prozent für die AfD. Dieses Wahlverhalten des Nachwuchses ist neu. Bis 2017 war bei sämtlichen Bundestagswahlen eine der Volksparteien Favorit der 18- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler. Das hat sich nun komplett ins Gegenteil verkehrt. Die Union kam beim Wählernachwuchs nur noch auf 13, die SPD auf zwölf Prozent.

Was beeinflusst das Wahlverhalten der jüngeren Generation? Wie und wo informiert sie sich über Politik? Diesen Fragen ist die Friedrich-Ebert-Stiftung nachgegangen. Die Ergebnisse ihrer Jungwählerstudie hat sie nun veröffentlicht. 4801 junge Menschen haben dazu Fragen beantwortet. Wichtigste Erkenntnis: Es gibt nicht „die“ junge Generation. Ihre politischen Ansichten sind sehr unterschiedlich, je nach Geschlecht, Wohnort und Bildungsniveau.

Wie informieren sich Jungwähler?

Keine Überraschung: Junge Menschen nutzen völlig andere Informationskanäle als ältere Generationen. Zeitungen und Radio sind bei Jüngeren „nicht sehr gefragte Informationsquellen“, so die Friedrich-Ebert-Studie. Allerdings sei das Informationsinteresse durchaus groß. Über alle Kanäle hinweg hätten sich im Vergleich zu der Zeit vor der Europawahl 2024 deutlich höhere Nutzungsraten ergeben. Fast 50 Prozent der Befragten in der Altersgruppe von 18 bis 24 sagen, sie hätten sich täglich über Politik informiert – in sozialen Medien. Im Vorfeld der Europawahl hatten dies nur 15 Prozent behauptet. Ein weiteres Detail ist interessant: Die Jugendstudie kommt zu dem Schluss, „dass Podcasts nicht die neuen Massenmedien sind“.

Unter den von jungen Leuten aus politischer Neugier genutzten Social-Media-Kanälen dominieren WhatsApp, Instagram, Youtube und Tiktok. Allerdings, so die Jungwählerstudie, gebe es da gravierende Unterschiede, vor allem bei der Nutzung von Tiktok. „Frauen, die das Abitur weder haben noch anstreben, nutzen das Netzwerk besonders häufig“, heißt es in der Studie. Das geringste Interesse just an diesem Kanal hätten junge Männer mit formal hoher Bildung.

Tiktok verzeichne gerade bei Menschen mit geringer Bildung eine wachsende Reichweite. Diese nehme auch zu, je jünger die Befragten sind. Schon die 15- bis 17-Jährigen nutzten Tiktok erkennbar häufiger als 18- bis 20-Jährige. Danach tue sich „eine riesige Lücke“ auf.

Wie vermittelt Tiktok Politik?

Die Nutzer von Tiktok sehen auf dieser Plattform die „mit Abstand stärkste Präsenz politischer Inhalte“, so die Jungwählerstudie. Tiktok und X (ehedem Twitter) würden als „sehr politische Netzwerke“ wahrgenommen. X sei für diese Generation aber „letztlich eine Nischenplattform“. Mehr als drei Viertel der Jungwähler berichten, sie hätten sich vor der Bundestagswahl häufig oder sogar sehr häufig via Tiktok schlau zu machen versucht. Im Falle von X sagen das gut 50 Prozent. Was die Reichweite und die Häufigkeit der Nutzung betrifft, liege Tiktok bei den Jüngsten im Wahlvolk eindeutig auf Platz eins. Bei den etwas älteren Wählern habe Instagram noch eine höhere Reichweite.

Die Forscher der Friedrich-Ebert-Stiftung betonen „das besondere Potenzial von Tiktok“, junge Menschen ohne Abitur zu erreichen und mit politischen Inhalten zu versorgen. „Tiktok gelingt es besser als anderen Plattformen, in Schichten ohne formal hohe Bildung vorzudringen.“ In der Wahrnehmung sämtlicher Jungwähler kommen AfD und Linke in den sozialen Netzwerken besonders häufig vor. Vor der Europawahl 2024 sagten das zwei Drittel über die AfD. „Keine andere Partei konnte ihr diesbezüglich auch nur annähernd Konkurrenz machen“, so die Studie.

Inzwischen lägen AfD und Linke jedoch sehr nah beieinander. Die Linke werde in den sozialen Medien von 60 Prozent eher positiv wahrgenommen. 25 Prozent sagen das über die AfD. „Andere Parteien spielen kaum eine Rolle“, heißt es, obwohl auch diese ihre Social-Media-Ausgaben und -Aktivitäten deutlich erhöht hätten. Der Linken sei es vor allem gelungen, in die Social-Media-Feeds junger Frauen vorzudringen. Die AfD tauche hingegen besonders häufig in den Social-Media-Feeds junger Männer auf. Sie werde zudem „von Männern häufiger als von Frauen in besonders positiver Weise wahrgenommen“.

Wie ticken die Jungwähler?

Die Auskünfte der Jungwähler zu politischen Fragen zeugten „von einer gewissen Linksorientierung, ohne dass diese dominant wäre“, so die Friedrich-Ebert-Stiftung. Von einer jungen Generation mit einheitlichen politischen Ansichten zu sprechen, sei „empirisch schlicht falsch und zeichnet ein irreführendes Bild“. Es gebe markante Differenzen zwischen Männern und Frauen, Abiturienten und nicht akademisch orientierten jungen Leuten, Stadt und Land.

Die stärkste Orientierung nach links gebe es beim Thema Klimaschutz. Bei Fragen zum Sozialstaat hätten die Jungwähler „sogar eine mehrheitlich rechte Positionierung“ erkennen lassen. Im Klartext: „Jungen Menschen ohne formal hohe Bildung scheint der Glaube an den Sozialstaat ein Stück weit abhanden gekommen zu sein.“ Zumindest votierten sie in geringerem Maße als Altersgenossen mit anderem Hintergrund für mehr sozialstaatliche Leistungen, so die Wahlforscher der Friedrich-Ebert-Stiftung, „obwohl sie doch potenziell davon profitieren könnten“.

Junge Menschen, die das Abitur haben oder anstrebten, identifizieren sich demnach eher mit linken Positionen, etwa in Sachen sexueller Gleichstellung oder Migration. Frauen gewichten den Klimaschutz höher, Männer das Wirtschaftswachstum. Die Jungwähler auf dem Land ticken in sämtlichen Fragen tendenziell eher weniger links als ihre Altersgenossen in Großstädten.