Neue Studie zu Rechtsaußen Rechtspopulisten vom Typ AfD lassen sich nicht zähmen
Wer die AfD bekämpfen will, darf nicht ihre Agenda abarbeiten, sondern muss für gesellschaftspolitische Gerechtigkeit sorgen, kommentiert unser Autor Norbert Wallet.
Nun kommt auch eine internationale Vergleichsstudie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) zur selben Einsicht, die wieder und wieder von Politologen und Historikern vorgetragen wird: Strategien, die darauf setzen, rechtspopulistische Parteien einzubinden, um sie so zu zähmen und ihren Extremismus zu mildern oder ihre Machtoptionen zu minimieren, sind zum Scheitern verurteilt.
