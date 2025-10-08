Im November starten der SWR und das Schauspiel Stuttgart eine Reihe mit Live-Gesprächen. Zum Auftakt interviewt Michael Steinbrecher Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Ypsilon.
08.10.2025 - 15:19 Uhr
Ein neues Gesprächsformat startet mit seit Jahrzehnten bewährten Vertretern des inspirierten Wortschwalls: Unter dem Motto „Der letzte Bus“ begrüßt der SWR-Moderator Michael Steinbrecher am 8. November um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Stuttgart Die Fantastischen Vier und spricht mit Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Ypsilon über ihre lange Karriere und anderes. Eine Woche nach dem Live-Talk wird das Gespräch am 15. November um 17.04 Uhr in der Reihe SWR Kultur Gespräch bei SWR-Kultur gesendet und ist anschließend in der ARD-Audiothek abrufbar.