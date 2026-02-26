Die Tarifverträge im Handel laufen aus. Vor dem Start der Verhandlungen melden sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband zu Wort. Die letzte Runde zog sich über einen langen Zeitraum.
26.02.2026 - 15:38 Uhr
Berlin/Düsseldorf - Vor Beginn der neuen Tarifverhandlungen im Handel verlangt die Gewerkschaft Verdi für Beschäftigte Einkommenszuwächse deutlich über der Inflation. "Die Arbeitgeber müssen nachbessern", sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. "Ein Einkommen, von dem die Beschäftigten leben können, ist dringend geboten." Dies sei momentan nicht der Fall. Der Durchschnittsverdienst im Einzelhandel liege deutlich niedriger als in der Gesamtwirtschaft.