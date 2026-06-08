Die Feuerwehr Stuttgart wagt mit zwei neuen Hybrid-Löschfahrzeugen den Praxistest alternativer Antriebe. Das Pilotprojekt soll Erkenntnisse für zukünftige Beschaffungen liefern.
08.06.2026 - 22:29 Uhr
Mit einer Investition von rund 3,6 Millionen Euro erweitert die Feuerwehr Stuttgart ihren Fuhrpark um zwei neuartige Hybrid-Hilfeleistungslöschfahrzeuge. Das teilte die Feuerwehr Stuttgart in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Die Fahrzeuge wurden am Montag von Bürgermeister Clemens Maier offiziell übergeben.