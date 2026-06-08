Die Feuerwehr Stuttgart wagt mit zwei neuen Hybrid-Löschfahrzeugen den Praxistest alternativer Antriebe. Das Pilotprojekt soll Erkenntnisse für zukünftige Beschaffungen liefern.

Mit einer Investition von rund 3,6 Millionen Euro erweitert die Feuerwehr Stuttgart ihren Fuhrpark um zwei neuartige Hybrid-Hilfeleistungslöschfahrzeuge. Das teilte die Feuerwehr Stuttgart in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Die Fahrzeuge wurden am Montag von Bürgermeister Clemens Maier offiziell übergeben.

Nach einer Einweisungsphase sollen sie auf den Feuerwachen 1 und 3 zum Einsatz kommen. „Mit der Indienststellung dieser Fahrzeuge geht die Landeshauptstadt Stuttgart bewusst einen zukunftsorientierten Weg“, sagte Maier bei der Übergabe. Die Stadt wolle Erfahrungen mit neuen Technologien sammeln und deren Einsatz unter realen Bedingungen erproben.

Die beiden Fahrzeuge werden von Elektromotoren angetrieben, die ihre Energie aus Hochvolt-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 132 Kilowattstunden beziehen. Für längere oder besonders energieintensive Einsätze steht zusätzlich ein Verbrennungsmotor als Absicherung zur Verfügung.

Mehr Sicherheit und Komfort für Einsatzkräfte

Trotz des neuen Antriebskonzepts erfüllen die Fahrzeuge laut Pressemitteilung die Anforderungen an ein modernes Hilfeleistungslöschfahrzeug. Zur Ausstattung gehören ein 1.600 Liter fassender Wassertank, eine leistungsfähige Feuerlöschkreiselpumpe, moderne, akkubetriebene Einsatztechnik sowie ein elektrischer Allradantrieb. Eine lenkbare Hinterachse soll zudem für mehr Wendigkeit im dichten Stadtverkehr sorgen.

Besonderes Augenmerk wurde laut Pressemitteilung der Feuerwehr auf die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte gelegt. So ermögliche das Innenraumkonzept bereits während der Anfahrt eine direkte Kommunikation innerhalb der Mannschaft und eine bessere Vorbereitung auf den bevorstehenden Einsatz. Ergonomische Lösungen sollen außerdem die Abläufe an der Einsatzstelle erleichtern.

„Diese Fahrzeuge bieten unserer Feuerwehr weit mehr als einen neuen Antrieb“, betont Feuerwehrkommandant Georg Belge. Sie würden die technischen Möglichkeiten erweitern und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung des Fahrzeugparks liefern. Die Einführung erfolgt im Rahmen eines Pilotprojekts. Dabei will die Feuerwehr Stuttgart prüfen, wie sich alternativ angetriebene Löschfahrzeuge im Alltag bewähren.

Die Beschaffung ist Teil eines langfristigen Investitionsprogramms zur Modernisierung des Fahrzeug- und Gerätebestands. Dafür hatte der Gemeinderat bereits 2023 mehr als 110 Millionen Euro bereitgestellt.