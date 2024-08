So will Bosch das Bremsen und Lenken im Auto revolutionieren

Der Zulieferer Bosch stellt scheinbar Selbstverständliches infrage und entwickelt neue Systeme fürs Lenken und fürs Bremsen. Neben dem Komfort kann die neue Technologie auch die Sicherheit erhöhen.

Klaus Köster 26.08.2024 - 10:17 Uhr

Zulieferer wie Bosch, ZF und Conti befinden sich in der Krise, denn die schwachen Zulassungszahlen führen dazu, dass die milliardenschweren Investitionen sich nicht richtig rechnen. Klar ist aber auch, dass die Zulieferer die großen Treiber für technologische Neuerungen in der Autobranche sind – und auch bleiben wollen. Deshalb investieren sie weiter hohe Summen in künftige Technologien. Der Zulieferer Bosch gab einige Einblicke in seine Entwicklungen – einige davon stellen wir hier vor.