Das Rotschulter-Rüsselhündchen in der Wilhelma in Stuttgart ist nicht mehr allein. Die Art zählt weitläufig entfernt zu den Elefanten. Wer ist der neue Partner?
11.11.2025 - 10:00 Uhr
Im April ist die neue Tierart namens Rotschulter-Rüsselhündchen in den Stuttgarter Zoo eingezogen. Ab sofort sind im zoologisch-botanischen Garten zwei Rüsselhündchen zu beobachten: Das Säugetierweibchen freut sich im Haus für Kleinsäuger, Vögel und Insektivoren (KVI) seit Ende Oktober über einen männlichen Artgenossen.