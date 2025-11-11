Das Rotschulter-Rüsselhündchen in der Wilhelma in Stuttgart ist nicht mehr allein. Die Art zählt weitläufig entfernt zu den Elefanten. Wer ist der neue Partner?

Lokales: Iris Frey (if)

Im April ist die neue Tierart namens Rotschulter-Rüsselhündchen in den Stuttgarter Zoo eingezogen. Ab sofort sind im zoologisch-botanischen Garten zwei Rüsselhündchen zu beobachten: Das Säugetierweibchen freut sich im Haus für Kleinsäuger, Vögel und Insektivoren (KVI) seit Ende Oktober über einen männlichen Artgenossen.

 

„Beide Rüsselhündchen stammen als Nachzuchten aus anderen zoologischen Gärten“, teil Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mit. In der Wilhelma sind sie in getrennten, direkt aneinander angrenzenden Gehegebereichen untergebracht, die aber miteinander verbunden werden können. Und das hat schon geklappt, denn beschnuppert haben sie sich schon.