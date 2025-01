Im Stuttgarter Zoo wird gerade das Schwingaffenhaus abgebrochen. Auf der neuen Fläche soll die Terra Australis erweitert werden. Schon jetzt ist klar, welche Tierart als erste dort einzieht.

Iris Frey 29.01.2025 - 14:57 Uhr

Das Schwingaffenhaus der Wilhelma wird derzeit Stück für Stück abgerissen. Das Haus war baufällig. Vor einem Jahr waren dort die Affen ausgezogen, die Haubenlanguren in einen Zoo nach Lodz und die Weißhandgibbons nach Dänemark in den Hansenberg-Zoo. Seit einer Woche wird das Gebäude nun zurückgebaut. „Es klappt sehr gut, weil es auf eine lärmschonende Methode geschieht wegen der schallempfindlichen Tiere nebenan“, sagt der Direktor Thomas Kölpin. In der Tat, der Bagger arbeitet sich geräuscharm voran, sodass die Koalas und die anderen australischen Tiere in der Nähe von den Bauarbeiten nichts mitbekommen. Der Abbruch des Schwingaffenhauses soll bis Mitte Februar abgeschlossen sein.