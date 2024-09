Was machen Pfauen im Schwingaffenhaus?

Im zoologisch-botanischen Garten gibt es im Schwingaffenhaus derzeit vorübergehend besondere Vögel.

Iris Frey 04.09.2024 - 14:15 Uhr

Besucher der Wilhelma dürften irritiert sein: Im Schwingaffenhaus turnen derzeit keine Affen, sie sind an andere Zoos abgegeben worden. Wo sonst Haubenlanguren und Weißhandgibbons toben, sind nun gefiederte Tiere aus der Familie der Fasanenartigen zu sehen, die mit lauten Rufen auf sich aufmerksam machen. Die sechs „Blauen Pfauen“ hat die Wilhelma aus einer privaten Haltung bekommen. „Sie waren zunächst hinter den Kulissen in Quarantäne“, erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Und anschließend kamen sie vorübergehend ins ehemalige Schwingaffenhaus.