Auf dem Marienplatz ist die erste von insgesamt 34 neuen Toilettenanlagen in Betrieb. Manche Nutzer freuen sich über die Sauberkeit und die Abwesenheit von Gestank.

Michael Werner 05.03.2025 - 15:44 Uhr

Das junge Paar mit Baby wirkt zufrieden, als es die neue Toilettenanlage am Marienplatz verlässt. „Sehr modern“ finde sie das vom Verkehr der Filderstraße beschallte und deshalb nicht besonders stille Örtchen, „mit Wickeltisch“, sagt die Frau. Was ihr auch gefällt: „Es gibt noch keine Graffiti – mal sehen, wie lange das so bleibt.“ Die Frau, die mit Mann und Baby im Stuttgarter Süden wohnt, findet, dass sich die kostenfrei nutzbare Toilettenanlage auch von der Nasen-Wahrnehmung her von anderen öffentlichen Toiletten unterscheide: „Der Geruch ist unauffällig sauber.“