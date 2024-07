Neue Toiletten in Ditzingen

Ein Sommertag mit der Familie. Spielen, toben, essen und trinken in der Natur. Ein schöner Tag – wenn man nur nicht für die Notdurft ins Gebüsch müsste. Ditzingen hat dafür eine Lösung gesucht.

Franziska Kleiner 23.07.2024 - 18:56 Uhr

Toiletten ohne Wasserspülung, die sauber sind und zudem geruchsfrei – das ist das Prinzip der Ökotoilette. Im Raum Freiburg und in Tübingen schon verbreitet, gibt es seit mehreren Wochen drei dieser Naturtoiletten auch in Ditzingen. Sie würden gut angenommen, die Resonanz sei sehr gut – mit Vandalismus gebe es keine Probleme, sagt Lisa Müller aus der Stadtverwaltung. „Das zeugt auch von einer gewissen Wertschätzung“ fügt die Sachbearbeiterin für Verkehr und Grünflächen an. Der Pilotversuch läuft seit Mai, noch bis September.