Die Urlaubsfahrt nach Italien könnte bald teurer werden. Die Schweiz will von deutschen Autofahrern, die das Land nur durchqueren, eine Transitgebühr verlangen.

Die Autobahnvignette für die Fahrt durch die Schweiz kostet 40 Franken (44 Euro) im Jahr, künftig könnte noch eine Transitgebühr von 21 Franken (23 Euro) hinzukommen – und zwar pro Fahrt. Der Schweizer Nationalrat hat jetzt eine entsprechende Gesetzesinitiative gebilligt. Demnach sollen Autofahrer, die das Land nur durchqueren und nicht übernachten, künftig zur Kasse gebeten werden. In Urlaubszeiten, so der Plan, könnte die Gebühr sogar nach höher liegen.

Die neue Abgabe zielt vor allem auf deutsche Italien-Urlauber. Im Herbst hatte schon der Ständerat als Vertretung der Kantone das Vorhaben einstimmig befürwortet. Auch der Nationalrat stimmte mit großer Mehrheit zu. Der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, muss nun einen Umsetzungsvorschlag erarbeiten. Allerdings sei es rechtlich durchaus herausfordernd, „die Wesentlichkeit eines Aufenthalts in der Schweiz sauber zu bestimmen“, warnte der Bundesrat Albert Rösti.

Transitgebühr in der Schweiz: „Werden vom Durchgangsverkehr erdrückt“

Auch technisch bedeutet das Vorhaben einen großen Aufwand. An jedem Grenzübergang muss ein Kamerasystem installiert werden, das die Autos bei der Ein- und Ausreise erfasst.

Allerdings sind die Probleme mit dem zunehmenden Transitverkehr in der Schweiz groß. Regelmäßig kommt es vor dem Gotthard und auf anderen Alpentransitrouten zu kilometerlangen Staus. „Wir werden vom Durchgangsverkehr förmlich erdrückt“, sagte Simon Stadler, Nationalrat aus dem innerschweizer Kanton Uri, dem Schweizer Fernsehen.