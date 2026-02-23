Das Europaparlament will die Arbeit an der Umsetzung einer Handelsvereinbarung mit den USA pausieren. Grund sei das Zollurteil und neuen Ankündigungen von Präsident Trump.
23.02.2026 - 12:20 Uhr
Nach dem Zollurteil in den USA und neuen Ankündigungen von Präsident Donald Trump will das Europaparlament die Arbeit an der Umsetzung einer zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren. Die Abgeordneten einer breiten Mehrheit der Fraktionen sprachen sich vor einer Sitzung am Montag für einen solchen Schritt aus. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.