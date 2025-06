Zum ersten Mal seit Langem liegt die Linke in einer Umfrage vor den Grünen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 01.06.2025 - 15:12 Uhr

Es ist nur eine Umfrage, nur ein Prozentpunkt. Dennoch ist es mehr als das: ein Trend. Zum ersten Mal seit sieben Jahren liegt die Linkspartei vor den Grünen. Bei der aktuellen Insa-Umfrage gaben 11 Prozent der Befragten an, dass sie für die Linke stimmen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Für die Grünen entschieden sich in der Umfrage nur 10 Prozent.