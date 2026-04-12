Die Winzer in Deutschland stellen sich stärker mit neuen, widerstandsfähigen Weinreben auf die Folgen des Klimawandels ein. Das Deutsche Weininstitut gibt einen Überblick.
12.04.2026 - 03:30 Uhr
Bodenheim - Die Winzer und Winzerinnen in Deutschland setzen mehr auf neue robuste Rebsorten. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) hat der Anbau pilzwiderstandsfähiger Reben (Piwi) 2025 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf rund 4.000 Hektar zugelegt. "Die neuen Piwi-Sorten sind damit entgegen der allgemein rückläufigen Anbauentwicklung in der Fläche gewachsen", sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher im rheinhessischen Bodenheim.