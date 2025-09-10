Neue Unterkunft in Renningen Plötzlich stehen neue Wohncontainer im Vereinsdorf
An einer Container-Wohnanlage für Geflüchtete, die derzeit im Renninger Vereinsdorf aufgebaut wird, gibt es Kritik. Die Bürgermeisterin Melanie Hettmer reagiert.
Es ist sicherlich eine ungewöhnliche Nachbarschaft. Seit Anfang September steht am Renninger Vereinsdorf eine Reihe von Wohncontainern. Hier entstehen 20 Wohnungen für maximal 58 Menschen mit Fluchthintergrund, die bis Ende des Jahres, spätestens Anfang 2026 bezogen sein sollen. Zu dieser Containerunterkunft hat Bürgermeisterin Melanie Hettmer nun zu einer Bürgersprechstunde am kommenden Montag, 15. September, eingeladen.